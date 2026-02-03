Президент Дональд Трамп недавно попал в центр внимания своим неожиданным заявлением о финансировании Организации Объединенных Наций. Китайское издание Sohu обратило особое внимание на ситуацию, отмечая, что такое поведение выглядит одновременно случайным и показательным. Об этом сообщил «ФедералПресс» .

Издание подчеркивает, что речь Трампа прозвучала в тот самый момент, когда ООН столкнулась с серьезными финансовыми проблемами. Официальные представители ООН открыто заявили, что финансовое положение организации ухудшается настолько стремительно, что возможно закрытие главного офиса в Нью-Йорке в ближайшие месяцы.

Причина кризиса ясна: Соединенные Штаты имеют долг перед Организацией Объединенных Наций в размере примерно 22 миллиардов долларов, причем проблема носит политический характер, а не является результатом технических трудностей. По мнению китайских обозревателей, администрация Трампа предпочитает игнорировать эту важную проблему, делая упор на демонстрацию своей власти и влияния, а не на решение финансовых вопросов.