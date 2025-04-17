Евросоюз отказался от запрета на импорт газа из России из-за пошлин США

Евросоюз отказался от запрета на импорт сжиженного природного газа из России из-за торговых пошлин США. Об этом сообщило агентство Reuters .

Вместо отказа Еврокомиссия хочет разработать новую дорожную карту, которая поможет к 2027 году положить конец зависимости Европы от поставок СПГ из России. По информации собеседника агентства, план появится в начале мая.

Еврокомиссия предложит 17-й пакет антироссийских санкций к июню, хотя по официальным данным, работа над новыми рестрикциями продвигается медленно. Ряд стран выступили против включения в пакет мер против российского газа.

В Германии ранее высказали предположение, что российский газ вернется в страну в скором времени. Условием для этого назвали завершение украинского конфликта. Также немецкие политики допустили смягчение антироссийских санкций.