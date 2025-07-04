Трампа заподозрили в деменции. Что на самом деле происходит с президентом США?

Президента США Дональда Трампа заподозрили в деменции. Поводом для этого стала его недавняя пресс-конференция во Флориде. Что на самом деле происходит с главой Белого дома — разбирался 360.ru.

Британский таблоид Daily Star опубликовал статью, авторы которой заявили о снижении когнитивных способностей американского президента. Такое предположение журналисты выдвинули после встречи Трампа с представителями СМИ, на которой обсуждали открытие центра содержания мигрантов «Аллигаторовый Алькатрас» во Флориде.

В ответ на вопрос представителей прессы о том, как долго задержанные будут находиться в центре, президент США пустился в пространные рассуждения на разные темы. Трамп поделился, что сам проведет там много времени, потому что Флорида — это его родной штат, а также отвлекался на описание любви к Овальному кабинету и говорил о налогах в Нью-Йорке.

Ответ президента США вызвал бурную реакцию в Сети. Кто-то посчитал, что у Трампа возникли проблемы с когнитивными способностями, другие сочли его слабоумным, третьи предположили, что у американского лидера ухудшился слух.

Физиогномист Олег Воеводин в беседе с 360.ru заявил, что не увидел в поведении и речи американского президента признаков, указывающих на развитие деменции.

«Если мы говорим про его разговор, то он пытается акцентировать внимание и умы людей, которые его слушают, на своих словах. На последних фотографиях и видео видно, что он замыкается на себе, закрыт, никого не хочет слушать: „Я пойду своим путем, вы меня не остановите“. Он не переживает, не беспокоится. Насчет деменции скажу так, что нет абсолютно: он в здравом уме. Здесь не вижу проблем ни по чертам лица, ни по другим признакам», — заверил он.

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