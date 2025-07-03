Нейропсихолог Колобова рассказала, что «стрессовая деменция» может возникнуть у людей любого возраста

Забывчивость может быть вызвана различными факторами, как врожденными особенностями, так и внешними обстоятельствами. Об этом рассказала нейропсихолог Светлана Колобова в беседе с «Москвой 24» .

«Например, проблемы с памятью начинаются из-за информационных перегрузок. В современном мире с его постоянным огромным потоком новостей мозг вынужденно отсеивает ненужное», — отметила специалист.

Также Колобова указала на такое явление, как «стрессовая деменция», которая может возникнуть у людей любого возраста. Избыточное количество кортизола, вырабатываемого во время стресса, повреждает гиппокамп — часть мозга, отвечающую за память.

Не менее вреден для гиппокампа и недостаток физической активности, который приводит к ухудшению кровообращения в этом отделе мозга.

Кроме того, проблемы с памятью могут быть связаны с дефицитом витаминов группы B, В12, D и омеги, которые необходимы для нормального функционирования мозга.

Чтобы предотвратить ухудшение памяти, необходимо регулярно тренировать ее, считает Светлана Колобова. При этом важно выбрать такую активность, которую можно практиковать на постоянной основе.