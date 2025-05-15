Трампа встретили в Абу-Даби традиционным танцем волос

Этот танец, название которого переводится как «залив», популярен в арабских странах. Исполняют его только женщины.

Накануне журналисты Al Arabiya подделали видео со встречи Трампа с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом, чтобы спасти репутацию американского лидера. Почетному гостю преподнесли традиционный кофе с пряностями. Трамп подержал чашку в руках и не стал из нее пить. Подобное поведение считается в арабских странах оскорбительным, поэтому кадры обработали нейросетью, чтобы они выглядели так, что гость все-таки попробовал напиток.

Визит американского лидера в страны Персидского залива продолжается третий день, до этого он посетил Эр-Рияд.