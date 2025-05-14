Телеканал Al Arabiya пошел на подлог, чтобы сохранить репутацию Трампа

Президент США Дональд Трамп отказался от местного кофе с пряностями, который ему преподнесли на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом. Однако телеканал Al Arabiya обработал кадры с помощью нейросети, чтобы сохранить репутацию главы Белого дома.
В арабских странах не принято отказываться от подобного угощения, это считается хамством со стороны гостя. Поэтому журналисты обработали видео, чтобы оно выглядело так, будто Трамп отпивает из чашки. Однако в других СМИ остались и оригинальные кадры.
Президент США начал визит в страны Персидского залива накануне. В Эр-Рияде он также встретился с главой Сирии переходного периода Ахмедом аш-Шараа. После Саудовской Аравии он планирует посетить Катар и ОАЭ, а также, возможно, Турцию, где 15 мая планируются российско-украинские переговоры.
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