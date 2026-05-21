Трампа возмутили планы Ирана взимать плату за проход судов в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы Иран открыл Ормузский пролив для свободного судоходства. Американский лидер заявил журналистам в Белом доме, что против взимания платы за проход судов, сообщило РИА «Новости» .

«Мы хотим, чтобы он был открыт и свободен. Мы не хотим, чтобы была плата за проход. Это международный водный путь», — сказал глава Белого дома.

Американский лидер добавил, что США контролируют все суда, которые следуют в Иран и из него. По его словам, Тегеран теряет до 500 миллионов долларов в день из-за этого.

Кроме того, Трамп заявил журналистам, что США не откажутся от планов забрать иранский ядерный материал. По его словам, американцам не нужен обогащенный уран и, вероятно, они его уничтожат после получения, но главное не оставить все Тегерану.

Ранее Трамп заявлял, что не спешит с решениями по Ирану, чтобы дать шанс для дипломатии.