Трампа возмутил подход Британии к увольнению посла Мандельсона

Politico: Трампа разозлило решение Лондона не уведомлять его об увольнении посла

Президент США Дональд Трамп остался недоволен тем, что британский премьер-министр Кир Стармер лично не уведомил его об увольнении американского посла в Лондоне Питера Мандельсона. Об этом со ссылкой на источник в Белом доме сообщила газета Politico .

Мандельсона сняли с должности из-за связей с обвиненным в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансистом Джеффри Эпштейном. На место дипломата назначили его заместителя — Джеймса Роско.

По данным газеты, подход британских властей к увольнению Мандельсона вызвал у Трампа раздражение.

«Он был недоволен тем, что Стармер не уведомил его лично, и настороженно относится ко всему, что может бросить тень на его государственный визит [в Британию] на следующей неделе», — добавило издание.

Источник газеты также отметил, что руководство США беспокоится из-за скандала с Мандельсоном и надеется на скорейшее назначение преемника, так как ситуация может омрачить визит Трампа в Лондон.

Ранее демократы в американском конгрессе опубликовали эротическую открытку, которую группа лиц в 2003 году якобы отправила Джеффри Эпштейну. Одним из подписантов поздравления, переданного в честь юбилея финансиста, был Трамп.