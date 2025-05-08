Трампа уличили в зависти к России из-за Дня Победы

Президент Дональд Трамп из-за зависти к России и вниманию других стран к празднованию Дня Победы в Москве попытался сделать США центром внимания. Об этом американский экс-разведчик Скотт Риттер сообщил в соцсети X .

«Трамп завидует вниманию, уделяемому празднованию Дня Победы в России 9 мая, и стремится создать конкурирующее мероприятие, которое сделало бы Соединенные Штаты центром внимания», — написал он.

Риттер напомнил, какие огромные потери понес Советский Союз в борьбе с нацистской Германией и ее союзниками. Экс-разведчик подчеркнул, что Соединенные Штаты или любая другая западная страна не смогли бы «выдержать в подобных условиях и одержать победу».

Ранее Трамп заявил, что США выиграли Вторую мировую войну, а вклад советской армии был лишь крупным фактором. Глава Белого дома высказал сожаление по поводу того, что эту победу «празднуют все, кроме Америки».