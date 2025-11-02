Telegraph: Трамп стал вести все более антиукраинскую политику

Президент США Дональд Трамп взял курс на антиукраинскую политику. Об этом сообщила британская газета The Telegraph .

По ее данным, политика американского лидера приобрела некоторые последовательные черты: он пытается на дать России одержать победу, но и не одобряет новые многомиллиардные пакеты помощи Украине.

Бывший министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант в беседе с изданием отметил, что Трамп стремится переложить большую часть расходов на помощь ВСУ на европейские страны, а также продавать оружие из США на коммерческой основе.

«Он оказывает максимальное давление на европейцев, чтобы те покрыли пробелы в финансировании», — уточнил экс-дипломат.

Ранее доктор политических наук профессор РАН Александр Гусев прокомментировал возможную отправку ракет Tomahawk на Украину. Он усомнился в том, что Трамп решится поставить республике дальнобойные снаряды, потому что это сильно ударит по отношениям США с Россией.