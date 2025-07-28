Трампа уличили в мошенничестве на поле для гольфа

В Сети появилось видео, как помощник Трампа подбрасывает ему мяч для гольфа

Президента Дональда Трампа поймали на мошенничестве. В соцсетях появилось видео, на котором помощник главы США незаметно подбрасывает ему запасной мяч для гольфа после неточного удара.

Кадры вызвали бурное обсуждение, пользователи обвинили политика в мошенничестве и насмешливо отметили, что у главы сверхдержавы даже для гольфа есть «прикрытие». Официальных комментариев от окружения Трампа пока не поступало.

Ранее сообщалось, что президент США в рамках визита в Шотландию планирует посетить два своих гольф-клуба и открыть третий. Также ожидается его неформальная встреча с британским премьером Киром Стармером.

По данным Bloomberg, для него «худшим сценарием» стало бы, если бы Трамп пригласил его сыграть партию на поле перед камерами, так как глава британского правительства не играет в гольф.