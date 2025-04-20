Трампа уговорили отложить введение пошлин

Президент США Дональд Трамп встретился с министром финансов Скоттом Бессентом и главой минторга Говардом Лютником и обсудил с ними связанные с экономикой вопросы. После встречи он решил отложить введение пошлин, сообщила газета The Wall Street Journal .

Источники издания рассказали, что переговоры главы государства с министрами прошли без его советника Питера Наварро, который является ярым сторонником усиления тарифного давления. По данным газеты, Бессент и Лютник давно пытались добиться встречи с президентом.

«[Они] хотели, чтобы президент Трамп приостановил свой агрессивный глобальный тарифный план. Но было большое препятствие: Питер Наварро, торговый советник Трампа, любящий тарифы, который постоянно крутился около Овального кабинета», — отметило издание.

Ранее Наварру резко раскритиковал глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск. Он осудил высказывание о закупках компанией Tesla заграничных комплектующих для электромобилей и назвал советника идиотом.