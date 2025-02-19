Смертоносная эпоха окончена. Трампа разочаровала реакция Киева на предложение о возмещении средств

Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолц заявил, что американского лидера разочаровала позиция украинских властей относительно компенсации за помощь. Об этом сообщил телеканал Fox News .

«Администрация Соединенных Штатов разочарована тем, что за последнюю неделю произошла смена риторики и странное отторжение относительно того, что мы рассматриваем как возможность», — заявил Уолц.

По словам советника, Трамп не намерен терпеть такое отношение, когда США предлагают инвестиции в инфраструктуру Украины в то время, как европейцы лишь дают в долг за счет замороженных российских активов.

«Эпоха бесконечного смертоносного и разрушительного для каждой из сторон военного конфликта, который обходится в миллиарды, окончена», — прокомментировал Уолц публикацию американского лидера, в которой он назвал Зеленского «диктатором».

Он также уточнил, что для окончания конфликта, которого хочет президент США, «каждая сторона должна сделать свой вклад».

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс осудил «ужасную» реакцию Зеленского на мирные переговоры и предупредил, что украинский лидер пожалеет, что «облил грязью» Трампа.