Смертоносная эпоха окончена. Трампа разочаровала реакция Киева на предложение о возмещении средств
Майк Уолц: Трамп разочарован реакцией Украины на предложение о возмещении денег
Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолц заявил, что американского лидера разочаровала позиция украинских властей относительно компенсации за помощь. Об этом сообщил телеканал Fox News.
«Администрация Соединенных Штатов разочарована тем, что за последнюю неделю произошла смена риторики и странное отторжение относительно того, что мы рассматриваем как возможность», — заявил Уолц.
По словам советника, Трамп не намерен терпеть такое отношение, когда США предлагают инвестиции в инфраструктуру Украины в то время, как европейцы лишь дают в долг за счет замороженных российских активов.
«Эпоха бесконечного смертоносного и разрушительного для каждой из сторон военного конфликта, который обходится в миллиарды, окончена», — прокомментировал Уолц публикацию американского лидера, в которой он назвал Зеленского «диктатором».
Он также уточнил, что для окончания конфликта, которого хочет президент США, «каждая сторона должна сделать свой вклад».
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс осудил «ужасную» реакцию Зеленского на мирные переговоры и предупредил, что украинский лидер пожалеет, что «облил грязью» Трампа.