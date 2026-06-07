Президента США Дональда Трампа проинформировали об эскалации между Ираном и Израилем. Об этом сообщил в соцсети X журналист издания Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного американского чиновника.

«Трамп был проинформирован об эскалации между Израилем и Ираном», — написал он.

По мере развития событий журналист сообщил новые данные. Равид отметил, что израильский чиновник рассказал ему о планах Тель-Авива ответить на иранскую атаку. Американский лидер же хотел позвонить премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и сказать тому, чтобы они не атаковали Иран в ответ.

Равид также процитировал Трампа, с которым разговаривал по телефону. Глава Белого дома отметил, что иранские удары никого не задели. Если же Нетаньяху ответит, то конфликт продолжится, «как в последние 47 лет, или как в последние 3000 лет».

Американский лидер отметил, что США очень близки к окончательной сделка с Ираном. По его словам, это будет хорошая сделка, поэтому он не хочет, чтобы она сорвалась из-за того, что сейчас происходит между иранцами и израильтянами.

В 2024 году китайский профессор Сюэцинь Цзян предрек США катастрофу в конфликте с Ираном.