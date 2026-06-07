США потерпят катастрофу в конфликте с Ираном, который серьезно поменяет обстановку на Ближнем Востоке. Об этом на канале в YouTube еще в 2024 году заявил китайский профессор Сюэцинь Цзян, известный своими точными предсказаниями.

«Сложный рельеф Ирана и значительное внутреннee сопротивлениe быстpo превратят первоначальныe успехи в стратегическую катастрофическую неудачу», — отмечал он.

Сюэцинь Цзян подчеркивал, что начало боевых действий между США и Ираном неизбежно приведет к вмешательству Израиля.

Глава МИД Сергей Лавров констатировал, что Соединенные Штаты не понимают, как им выйти из ситуации с Ираном. По его словам, глава Белого дома Дональд Трамп сначала обещал уничтожить Исламскую Республику, но эту задачу выполнить не смог.

Газета The New York Times 30 мая сообщала, что Трамп выдвигал Ирану жесткие условия сделки относительно разморозки активов страны.