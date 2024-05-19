Бывшему юристу Трампа вручили повестку в суд во время празднования его 80-летия | 360°

Мир 19 мая 2024, 07:56 Бывшему юристу Трампа вручили повестку в суд во время празднования его 80-летия CNN: экс-юрист Трампа Джулиани получил повестку в суд в ходе празднования юбилея IMAGO/Annabelle Gordon / CNP /Me / Global Look Press

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Бывший юрист политика Дональда Трампа и экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани получил во время празднования своего юбилея уведомление о предъявлении ему обвинения в предполагаемом вмешательстве в выборы 2020 года. Об этом сообщил телеканал CNN.

Повестку вручили Джулиани прямо во время вечеринки в честь его 80-летия. Два работника офиса генпрокурора подошли к экс-мэру поздно вечером, и их поведение сильно расстроило многих гостей, указали в издании.

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«Они накинулись на него, когда он выходил», — рассказал телеканалу один из участников мероприятия.

Пресс-секретарь Джулиани Тед Гудман рассказал, что бывший юрист Трампа сохранял спокойствие, и сотрудникам офиса генпрокурора не удалось смутить его или поставить в неловкое положение

«Он наслаждался невероятным вечером в кругу сотен людей, которые любят его, <…> и мы с нетерпением ждем полного оправдания в ближайшее время», — подчеркнул собеседник телеканала.

Ранее кандидат в президенты Дональд Трамп предложил своему сопернику и действующему лидеру США Джо Байдену провести дебаты прямо в суде. Политик заявил, что готов ко встрече «где угодно и когда угодно».