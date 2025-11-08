Президент США Дональд Трамп лучше поймет источники конфликта на Украине, если посетит Крым. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил спикер парламента республики Владимир Константинов.

Он пояснил, что, кроме достижения политических целей, американский лидер смог бы ознакомиться с красотами полуострова.

«Трампа мы ждем. Думаю, этот визит помог бы ему разобраться в причинах конфликта, понять крымчан, в 2014 году сделавших выбор в пользу России», — заявил Константинов.

Спикер парламента добавил, что это даст президенту США ясное понимание причин возникновения украинского кризиса.

Президент США заявил, что срыв саммита в Будапеште с президентом России Владимиром Путиным связан с продолжением боевых действий на Украине. По его словам, к режиму прекращения огня пока не готова ни одна из сторон.

При этом Трамп подчеркнул, что об окончательной отмене переговоров речи не идет. Придет время, когда они начнутся.