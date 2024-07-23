Сенатор Волошин пригласил Трампа в Донбасс в случае победы на выборах

Кандидату в президенты США Дональду Трампу после возможного переизбрания следует посетить Донбасс. Таким мнением с РИА «Новости» поделился сенатор от Донецкой Народной Республики Александр Волошин.

«Предлагаю ему (Трампу — прим. ред.) первую международную поездку запланировать на Донбасс, чтобы из первых уст узнать мнение жителей ДНР и других новых субъектов о зверствах команды [Владимира] Зеленского», — заявил он.

Для подавляющего большинства жителей ДНР очевидно, что Байден болен и не может управлять Соединенными Штатами, отметил Волошин. По его словам, сейчас вместо президента страной руководят люди, которые зарабатывают большие деньга на войне.

Встречу с Трампом запланировал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он приедет в Вашингтон на текущей неделе.