Нетаньяху захотел встретиться с Трампом во время визита в США

Politico: Нетаньяху во время визита в США планирует встретиться с Трампом

Фото: РИА «Новости»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе визита в США планирует встретиться с кандидатом в президенты Дональдом Трампом. Об этом написала американская газета Politico.

«Нетаньяху приезжает в Вашингтон на этой неделе, чтобы встретиться с президентом Джо Байденом, вице-президентом Камалой Харрис и законодателями на Капитолийском холме», — указало издание.

По информации газеты, Нетаньяху должен выступить с речью перед конгрессом. Также обсуждается возможность личной встречи израильского премьера и Трампа. Республиканец пока не ответил на предложение о встрече.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль будет защищать себя любыми средствами и на всех фронтах. Так он прокомментировал удар по йеменскому порту Ходейда.

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