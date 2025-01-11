Трампа предупредили о рисках из-за присоединения Канады

Присоединение Канады к США, о котором говорит избранный президент Дональд Трамп, осложнит позиции республиканцев на выборах. Об этом сообщил журнал Politico .

В случае вступления в состав Штатов североамериканская страна даст новые 45 мест в палате представителей и два места в сенат, а также 47 голосов коллегии выборщиков на выборах президента. В Канаде преобладают либеральные взгляды, благодаря чему Демпартия укрепит свои позиции.

«Демократы выйдут на выборы с 253 голосами [коллегии выборщиков], республиканцы получат 202, а 85 голосов будут выставлены на борьбу [в колеблющихся штатах]», — считают авторы материала.

Однако даже при таком раскладе Трамп победил бы на выборах, так как он взял все семь колеблющихся штатов.

Бывший сотрудник Пентагона Дуглас Маккинон предложил Трампу включить в «список покупок» не только Канаду и Гренландию, но и Кубу, Тайвань и Северную Корею. Деловые интересы избранного американского лидера лежат в сфере международных отношений, а не в области гостиничного бизнеса и строительства.