The Hill: Трамп не имеет влияния ни на Россию, ни на Украину

Американскому лидеру Дональду Трампу придется сотрудничать с Евросоюзом, чтобы надавить на Россию, а обещания ввести большие пошлины на европейские товары могут создать трудности для диалога. Об этом заявил профессор Королевского колледжа Лондона Сэм Грин в материале для The Hill .

«Если Трамп хочет оказать влияние на Россию, ему понадобится единство с Европой», — сказал он.

Эксперт отметил, что у США нет существенного давления ни на одну из сторон конфликта. Вероятно, Трамп, советник по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и все, кто выполняет важную роль во внешней политике, будут составлять карту «пересекающихся и переплетающихся интересов», чтобы расставить приоритеты.

Ранее депутат ГД от Крыма Михаил Шеремет заявил, что Трампу не следует использовать язык силы в диалоге с Россией, ведь это бессмысленно. Он отметил, что американский лидер рассматривает РФ исходя из собственных интересов, которые заключаются в ослаблении других стран.