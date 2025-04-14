Трампа предупредили о грозящем провале торговой войны с Китаем

Объявленная президентом США Дональдом Трампом торговая война против Китая провалится по трем причинам. Об этом сообщила британская газета The Financial Times .

По ее информации, большинство государств воспринимают угрозы американского лидера как блеф, что уменьшает шансы Трампа на победу в противостоянии.

«Пока Трампу власти, на США нельзя положиться, и ни один здравомыслящий лидер не присоединится к нему в крестовом походе против Китая», — отметило издание.

Оно также обратило внимание на зависимость внешней политики США от рынка госдолга. Еще одной причиной краха торговой войны станет подготовленность Китая к противостоянию. По данным FT, китайское руководство может успешно взять курс на «экономическое истощение США».

Ранее газета The New York Times сообщила, что Трампу пришлось отложить самые сильные пошлины из-за негативной реакции фондовых рынков и быстрого роста доходности гособлигаций. Это действие продемонстрировало Китаю болевую точку американского президента, предположило издание.