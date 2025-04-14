Трампа предупредили о грозящем провале торговой войны с Китаем
FT: торговая война Трампа против Китая провалится
Объявленная президентом США Дональдом Трампом торговая война против Китая провалится по трем причинам. Об этом сообщила британская газета The Financial Times.
По ее информации, большинство государств воспринимают угрозы американского лидера как блеф, что уменьшает шансы Трампа на победу в противостоянии.
«Пока Трампу власти, на США нельзя положиться, и ни один здравомыслящий лидер не присоединится к нему в крестовом походе против Китая», — отметило издание.
Оно также обратило внимание на зависимость внешней политики США от рынка госдолга. Еще одной причиной краха торговой войны станет подготовленность Китая к противостоянию. По данным FT, китайское руководство может успешно взять курс на «экономическое истощение США».
Ранее газета The New York Times сообщила, что Трампу пришлось отложить самые сильные пошлины из-за негативной реакции фондовых рынков и быстрого роста доходности гособлигаций. Это действие продемонстрировало Китаю болевую точку американского президента, предположило издание.