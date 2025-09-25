WSJ: украинская армия начала готовиться к наступлению в зоне СВО

Украинское командование планирует начать наступление в ближайшее время. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal .

По ее данным, для продвижения в зоне СВО войскам потребуется поддержка американской разведки. Источник издания уточнил, что о планах Украины уже предупредили президента США Дональда Трампа.

Собеседник The Wall Street Journal добавил, что Белый дом по-прежнему разрешает продавать украинской стороне оружие, но ограничивает его использование для ударов по территориям внутри России.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз рассказал, что Трамп обманул украинцев, когда пообещал им возврат к границам 1991 года. Он задался вопросом, не планирует ли Украина пойти еще дальше и снова вторгнуться в Россию.

Журналист назвал заявление Трампа смешным и раскритиковал украинских граждан, которые по-прежнему верят американскому лидеру. США и Великобритания уже раскрыли истинный смысл слов хозяина Белого дома о старых границах Украины, добавил он.