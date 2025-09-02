Трампа отчитали за отсутствие идей по урегулированию конфликта на Украине

The Times: у Трампа закончились идеи для продвижения мирного процесса на Украине

Президент США Дональд Трамп не может ничего придумать, чтобы подтолкнуть Украину и Россию к перемирию. Об этом сообщила газета The Times .

Она напомнила, что подошел к концу очередной двухнедельный срок, обещанный Трампом для организации встречи российского лидера Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

Издание предположило, что у американского президента «не осталось идей относительно продвижения мирного процесса».

На выходных хозяин Белого дома отметил, что описал в беседе с российским президентом конфликт на Украине через аналогию с «двумя дерущимися детьми на площадке». По его словам, сторонам необходимо время, чтобы устать и прекратить ссору.

Газета предположила, что Путин воспринял высказывание Трампа как «зеленый свет».

Ранее телеканал Fox News анонсировал обращение Трампа в Овальном кабинете. Глава государства выступит с заявлением, связанным с Пентагоном.