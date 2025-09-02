СМИ назвали тему сегодняшнего обращения Трампа

Трамп выступит из Овального кабинета с заявлением, касающимся Пентагона

Президент США Дональд Трамп сегодня выступит с обращением из Овального кабинета Белого дома. Об этом сообщил Fox News .

По данным журналистки телеканала Джеки Хайнрих, Белый дом сообщил, что заявление будет связано с Пентагоном.

Согласно расписанию американского лидера, обращение назначено на 21:00 по московскому времени. Тема заявления заранее не раскрывается.

Ранее срочное выступление Трампа СМИ связали со слухами о его смерти. Поводом стали редкие появления президента на публике и заявление вице-президента Джей Ди Вэнса о готовности возглавить страну «в случае трагедии». Среди приглашенных СМИ — Fox News, Reuters, New York Times и другие.