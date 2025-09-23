Трампа обвинили в развязывании культурной войны против Европы

ECFR обвинил Трампа в начале культурной войны против Европы

Американский лидер Дональд Трамп начал культурную войну против Европы. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на заявление авторов совместного доклада Европейского совета по международным отношениям (ECFR) и Европейского культурного фонда (ECF).

«Президент США активно пытается вмешаться в европейские выборы, трансформировать трансатлантические отношения в сторону консервативных ценностей», — указали в материале.

В докладе также подчеркнули, что Трамп надеется сплотить правых популистов Европы вокруг темы свободы слова.

Ранее стало известно, что европейских дипломатов поразила реакция главы Соединенных Штатов на вторжение беспилотников в Польшу.