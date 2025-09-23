Трампа обвинили в развязывании культурной войны против Европы

White House
Фото: White House

Американский лидер Дональд Трамп начал культурную войну против Европы. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на заявление авторов совместного доклада Европейского совета по международным отношениям (ECFR) и Европейского культурного фонда (ECF).

«Президент США активно пытается вмешаться в европейские выборы, трансформировать трансатлантические отношения в сторону консервативных ценностей», — указали в материале.

В докладе также подчеркнули, что Трамп надеется сплотить правых популистов Европы вокруг темы свободы слова.

Ранее стало известно, что европейских дипломатов поразила реакция главы Соединенных Штатов на вторжение беспилотников в Польшу.

