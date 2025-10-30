Трампа назвали оторванным от реальности после его заявлений об испытаниях ядерки

Аналитик Кимболл: у США нет никаких предпосылок для начала ядерных испытаний

Соединенные Штаты не имеют никаких технических, военных или политических оснований для возобновления ядерных испытаний. Об этом ТАСС заявил руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл.

Он прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о начале тестирования ядерного оружия. Специалист назвал американского лидера Трамп дезинформированным и оторванным от реальности.

По мнению Кимболла, для возобновления ядерных испытаний потребуется как минимум 36 месяцев. Он добавил, что в этом столетии ни одно государство, кроме Китая, не проводило тестирование ЯО.

«Практически все страны мира присоединились к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года, который Соединенные Штаты, как подписавшая сторона, по закону обязаны соблюдать», — отметил эксперт.

Ранее Трамп предупредил, что поручил Министерству войны начать испытывать ядерное оружие. Он пообещал позже назвать дату и место, где будут проходить испытания.