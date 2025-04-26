Трампа и Зеленского изобразили на карикатуре с сюжетом фрески Микеланджело

The Times показала карикатуру с Трампом и Зеленским в стиле фрески Микеланджело

Украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в образе просящего Адама и отказывающего ему Бога изобразил художник-карикатурист Питер Брукс. Его работу опубликовала британская газета The Times на своем сайте.

Карикатура повторяет сюжет фрески Микеланджело Буонарроти «Сотворение Адама», украшающей потолок Сикстинской капеллы в Ватикане, намекая на встречу лидеров двух стран на похоронах папы римского Франциска.

Зеленский изображен в образе первого сотворенного человека, который, лежа на земле в камуфляже, протягивает руку к Трампу, представшему в образе Бога. Но американский лидер в ответ показывает просителю средний палец.

Трампа на картине в образах ангелов окружили вице-президент США Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет.

Рисунок подписан первыми словами поговорки «Когда находишься в Риме, поступай как римлянин». Русский аналог этой фразы звучит как «В чужой монастырь со своим уставом не ходят».

Украинский лидер Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп приехали на похороны папы римского Франциска в Ватикане и успели кратко переговорить перед траурной церемонией. По данным газеты The New York Times, они встретились перед выходом на площадь перед собором Святого Петра и перекинулись несколькими фразами.