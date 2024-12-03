Трамп жестко пошутил в ответ на жалобу Трюдо о пошлинах на канадский импорт

Канада спасет свою экономику от обрушения после введения пошлин в 25% на экспорт товаров США, если согласится стать 51-м штатом. С таким заявлением на встрече с канадским премьер-министром Джастином Трюдо выступил избранный американский президент Дональд Трамп. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники, которые присутствовали на беседе.

Трюдо встретился с Трампом в минувшую пятницу, отреагировав на угрозу избранного президента США ввести пошлины в 25% против Канады и Мексики в качестве ответа на поток нелегальных мигрантов и постоянного наркотрафика, идущего через границы.

По словам собеседников журналистов, Трамп прямо сказал главе канадского правительства, что, если потоки нелегалов через границу не прекратятся, то он введет пошлины на все экспортные товары в первый же день после инаугурации. В ответ на жалобу Трюдо, что это решение подорвет экономику Канады, американский лидер заявил, что страна может войти в состав США, а сам канадский премьер получит пост губернатора 51-го штата.

Источники подчеркнули, что, несмотря на всю шуточность заявления Трампа, он ясно дал понять Трюдо, что ожидает от него конкретных шагов по решению всех поставленных задач к 20 января.

Сам Дональд Трамп назвал встречу с премьер-министром Канады продуктивной. На своей странице в социальной сети Truth Social он написал, что в ходе беседы стороны подняли важные проблемы, для решения которых потребуется совместная работа обеих стран.