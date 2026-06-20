Трамп запустил в интернете соцопрос об оскорблениях демократов

Американский президент Дональд Трамп решил поинтересоваться у подписчиков их мнением относительно оскорблений в адрес демократов. Соответствующий опрос лидер США опубликовал в соцсети Truth Social.

Глава Соединенных Штатов попросил интернет-пользователей выразить мнение о том, следует ли ему оскорблять сторонников демократии одним из двух прозвищ.

На выбор людям Трамп вместо слова «democrat» предоставил варианты «dumocrat» и «dumbocrat». Оба выражения отсылают к сленгу и обозначают глупцов.

«Спасибо за внимание к этому важному вопросу», — написал американский президент.

Ранее стало известно, что Трамп отказал премьеру Италии Джордже Мелони в дружбе. Он напомнил об отказе страны предоставить взлетно-посадочные полосы для американских самолетов во время конфликта с Ираном.