«Нет уж, спасибо!» Трамп отказал премьеру Италии в дружбе

Трамп заявил, что не будет дружить с премьером Италии Мелони

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет дружить с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Он написал об этом в соцсети Truth Social .

По словам главы Белого дома, Мелони не раз подходила к нему во время саммита G7, поскольку ее прежние действия и разногласия с США отвернули от нее избирателей.

Также Трамп обвинил итальянского премьера в отказе предоставить взлетно-посадочные полосы для американских военных самолетов во время конфликта с Ираном, хотя США тратят сотни миллиардов долларов в год на защиту партнеров по НАТО.

«А теперь, когда США нанесли Ирану поражение, она снова хочет дружить, чтобы поправить свои дела. Нет уж, спасибо!» — подытожил американский лидер.

Накануне министр иностранных дел Италии Антонио Таяни объявил об отмене визита в США из-за заявления, что Мелони якобы выпрашивала у Трампа совместную фотографию.