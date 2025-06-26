Трамп запросил у конгресса триллион долларов на оборону

Президент США Дональд Трамп предложил конгрессу увеличить оборонный бюджет на 2026 год до 1,01 триллиона долларов. Это на 13% больше, чем в 2025 году, сообщило РИА «Новости» .

Президент США Дональд Трамп предложил конгрессу увеличить оборонный бюджет на 2026 год до 1,01 триллиона долларов. Это на 13% больше, чем в 2025 году, сообщили в Пентагоне.

«Запрос президента на национальный оборонный бюджет на 2026 финансовый год составил 1,01 триллиона, что на 13% больше, чем утвержденные уровни 2025 финансового года», — заявила высокопоставленный представитель американского военного ведомства на спецбрифинге для журналистов.

Администрация Трампа планирует в 2026 году увеличить расходы на космические силы США до 40 миллиардов долларов. Также 25 миллиардов долларов будут направлены на создание системы противоракетной обороны «Золотой купол», а четыре миллиарда долларов — на развитие гиперзвукового оружия.

Также власти планируют выделить в 2026 году 3,4 миллиарда долларов на разработку истребителя нового поколения F-47, сообщили «Известия».

Ранее Трамп снова предложил Канаде стать штатом США. В качестве привлекательного бонуса он упомянул, что страна может бесплатно присоединиться к системе ПРО «Золотой купол».