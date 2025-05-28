Трамп предложил Канаде присоединиться к «Золотому куполу» в качестве американского штата

Президент США Дональд Трамп снова призвал Канаду стать новым американским отатом. В качестве бонуса он упомянул, что страна сможет бесплатно присоединиться к проекту системы ПРО «Золотой купол».

«Я сказал Канаде, которая хочет стать частью нашей замечательной системы „Золотой купол“, что это будет стоить им 61 миллиарда долларов, если они останутся отдельной страной. Но это будет стоить им ноль долларов, если они станут нашим любимым 51-м штатом», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Глава правительства Канады Марк Карни выразил свою заинтересованность в участии в проекте «Золотой купол», назвав это предложение «разумным», но при этом подчеркнул, что независимость Канады не должна быть поставлена под угрозу.

Карни подчеркнул, что его страна не продается и не будет продаваться. Однако он также отметил, что Канада рассматривает и другие варианты, помимо соглашения с США по противоракетной обороне. В частности, рассматривается возможность сотрудничества с европейскими странами в области обороны.

Трамп неоднократно заявлял о планах сделать Канаду 51-м штатом США. Ранее президент призвал премьера Канады никогда не говорить «никогда» в ответ на его слова о независимости страны. Глава Белого дома уверен, что у США и Канады есть огромный потенциал, который выгодно отличает их от других государств.