Трамп запланировал встречу с Зеленским на следующей неделе

Mattie Neretin - CNP/Consolidated News Photos
Фото: Mattie Neretin - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Американский лидер Дональд Трамп планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе. Об этом глава государства заявил в преддверии переговоров с японским премьером, сообщило РИА «Новости».

Встреча лидеров двух государств может состояться в Вашингтоне.

«На следующей неделе я, вероятно, встречусь с президентом Зеленским», — отметил Трамп.

Ранее президент США заявил, что власти говорили с Зеленским о некоем материальном эквиваленте денег американских налогоплательщиков. Все пользовались Соединенными Штатами, но больше не будут, пообещал Трамп. Он добавил, что государство хочет гарантий того, что их деньги потрачены не напрасно.

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