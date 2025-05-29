Трамп запланировал развитие экономического партнерства с Россией

Reuters: Трамп все еще надеется на развитие экономического партнерства с Россией

Президент США Дональд Трамп не спешит вводить новые антироссийские санкции, потому что считает их эскалацией напряженных отношений и рассчитывает развивать экономическое партнерство с Россией. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщило агентство Reuters .

«Он всегда ищет разные способы оказать давление», — сказал американский высокопоставленный чиновник.

Источник журналистов отметил, что некоторые республиканцы в Конгрессе и советники Белого дома выступают с призывами к введению новых рестрикций, а американский лидер неоднократно откладывал принятие соответствующего решения.

Ранее Трамп заявлял, что не хочет вводить новые ограничения против России, чтобы не создавать помех для переговорного процесса по вопросу урегулирования украинского конфликта. По его оценкам, он близок к заключению сделки по завершению кризиса.