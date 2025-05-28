Трамп придержал санкции. Раскрылось, почему президент США поддерживает Россию
Трамп назвал переговоры главным препятствием для санкций против России
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не стал вводить новые ограничения против России, чтобы не создавать помех для переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщила газета Ura.ru.
По словам Трампа, он считает, что близок к заключению сделки по завершению украинского кризиса. Поэтому он не хочет испортить ее чрезмерно жесткими мерами в отношении России.
Политик также заявил журналистам, что он ведет себя «куда жестче», чем о нем говорят. И вновь подчеркнул — сейчас для него приоритет — попытаться достичь соглашения между сторонами конфликта.
На том же брифинге Трамп похвалил своего спецпосланника Уиткоффа, который «делает феноменальную работу» и «очень жестко с [россиянами] общается».
Американская пресса ранее сообщала, что США могут ввести новые санкции против России еще до конца текущей недели.
Трамп допустил несколько резких высказываний в адрес российского руководства. Американского лидера жестко поставил на место Дмитрий Медведев.