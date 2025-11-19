Экс-военный Крапивник заявил, что попытка смены власти в Венесуэле приведет к повторению вьетнамского сценария
Президент Венесуэлы Николас Мадуро рискует быть захваченным или убитым собственными генералами, утверждает экс-военный США Станислав Крапивник в беседе с изданием «Ридус».
Обсуждая планы Вашингтона организовать специальную операцию по устранению венесуэльского лидера, он выразил сомнения в успехе действий американского спецназа и предположил, что наиболее вероятным вариантом станет использование высокопоставленных офицеров, склонных к предательству.
По мнению эксперта, попытка смены власти в Венесуэле и установление контроля над страной приведет к повторению сценария войны во Вьетнаме.
«Ряд соседних государств желает отомстить Соединенным Штатам, и, вероятно, начнется масштабная партизанская война, учитывая благоприятные условия местности — наличие гор и густых лесов», — подчеркнул Крапивник.