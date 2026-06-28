Президент США Дональд Трамп заключил сделку на много миллиардов долларов с Казахстаном, прибыль от которой уйдет его сыновьям и детям министра торговли США Говарда Лютника. Об этом написала газета The New York Times .

Американская администрация одобрила предварительные заявки на получение финансирования на 1,6 миллиарда долларов компанией Kaz Resourses.

В мае сыновья Трампа приобрели доли в компании, которая занимается добычей вольфрама в Казахстане.

В конце мая президент России Владимир Путин посетил Астану с трехдневным государственным визитом. Он принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое прошло во Дворце Независимости. В заседании в узком составе приняли участие президенты Владимир Путин, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров и вице-премьер Армении Мгер Григорян.