Трамп созвонился с Зеленским

Американский президент Дональд Трамп позвонил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Об этом в соцсети Х сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник.

«По словам осведомленного источника, президент Трамп проводит телефонный разговор с Зеленским», — написал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл цель новой встречи с Россией и США. Переговоры будут иметь смысл только для финализации договоренностей, отметил официальный представитель Кремля.

Очередной раунд переговоров состоялся в Женеве 17–18 февраля. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский. По его словам, консультации шли напряженно, но в рабочем ключе.