Трамп заявил Орбану о злости из-за ударов Украины по нефтепроводу «Дружба»

Президент США Дональд Трамп сообщил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, что крайне недоволен ударами Украины по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщил портал 24.hu , опубликовавший переписку между политиками.

«Мне неприятно это слышать. Я очень зол. Расскажи это Словакии. Ты мой большой друг», — написал от руки глава Белого дома.

Послание Орбана Трампу и ответ президента США распространили в местных СМИ. В письме премьер Венгрии описал атаки дронами на нефтепровод, который снабжает нефтью Венгрию и Словакию.

Орбан отметил, что его страна помогает Украине электроэнергией и бензином, но в ответ получает удары по критически важной инфраструктуре. Он назвал это «крайне недружественным шагом» и пожелал Трампу успехов в мирных инициативах.

Ранее сообщалось, что нефтепровод «Дружба», по которому российская нефть поступает в Венгрию, прекратил работу как минимум на пять дней после атаки.