Венгрия и Словакия остались без нефти на пять дней

Нефтепровод «Дружба», по которому российская нефть поступает в Венгрию, вновь прекратил работу после атаки. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Петер Сийярто в Facebook*.

По его словам, инцидент произошел на российско-белорусской границе и стал уже третьим за короткое время. Министр отметил, что поставки сырья в Венгрию и Словакию приостановлены как минимум на пять дней.

Сийярто подчеркнул, что подобные атаки, по сути, представляют угрозу энергетической безопасности страны, а также являются попыткой втянуть регион в войну. Он добавил, что возникшие перебои неприемлемы, учитывая масштабы ущерба и уязвимость энергосистемы.

Венгрия и Словакия призвали Еврокомиссию заставить Украину прекратить удары по нефтепроводу «Дружба». Обращение об этом в Брюссель направили министры иностранных дел двух стран.

