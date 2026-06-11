Трамп объявил о «великой сделке» сделке с Ираном

Президент США Дональд Трамп объявил о «великом соглашении» с Ираном. Политик предположил, что подписать документ о завершении конфликта стороны смогут уже в ближайшие дни, сообщил телеканал CNN .

Американский лидер ожидает «скорой церемонии подписания». Представители конфликтующих стран встретятся на территории одной из европейских стран. Делегацию США возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс.

«Документы находятся в довольно окончательной форме, так что посмотрим. Это должно получиться быстро», — добавил Трамп.

Президент США также объявил, что разговаривал о возможной сделке с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и лидерами арабских государств Персидского залива.

Информацию о выходе на финишную прямую косвенно подтвердили дипломатические источники CNN. Собеседник телеканала рассказал, что международным посредникам удалось добиться серьезного прорыва в переговорном процессе.

Этому способствовал визит катарских дипломатов в Тегеран. Источник CNN при этом сохранял умеренный оптимизм.

«Посредники добились некоторых прорывов», — констатировал он.

Трамп 11 июня отменил новую серию ударов США по Ирану, которую сам же и назначил. Свое решение политик объяснил тем, что «обсуждения с Исламской Республикой были доведены до высшего руководства Ирана и одобрены».

Израильский журналист Амит Сигаль в Х писал, что иранские власти отрицали такой прогресс. Израиль, по версии Сигаля, также говорил, что соглашения «не существует».