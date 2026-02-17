Трамп заявил об угрозе экологической катастрофы в Вашингтоне

Американский лидер Дональд Трамп объявил о серьезной экологической опасности, нависшей над районом Вашингтона. Причиной стал сброс большого количества сточных вод в реку Потомак. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

«В реке Потомак происходит масштабная экологическая катастрофа», — заявил Трамп.

По мнению президента, вина за случившееся лежит на губернаторе соседнего штата Мэриленд. Трамп отметил, что местные власти не в состоянии собственными силами справиться с последствиями ЧП, поэтому он распорядился подключить федеральные ресурсы. Они возьмутся за координацию спасательных и очистительных работ.

