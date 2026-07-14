Трамп поддержит ужесточение санкций против России

Президент США Дональд Трамп решил поддержать законопроект об ужесточении санкций против России. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на представителя Белого дома.

В случае одобрения документа конгрессом администрация Трампа получит возможность вводить пошлины против стран, которые закупают российскую нефть, газ, уран и другие товары. В проекте сенаторов размер таких сборов достигает 500%.

По данным обозревателей, решение американского лидера последовало через несколько дней после смерти одного из авторов инициативы — сенатора-республиканца от Южной Каролины Линдси Грэма. Вторым ключевым автором законопроекта стал сенатор-демократ от Коннектикута Ричард Блюменталь.

Двухпартийная группа сенаторов представила документ в начале апреля. Инициатива предусматривала вторичные санкции против торговых партнеров России, включая ограничения в отношении государств, продолжающих покупать российские энергоресурсы.