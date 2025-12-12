Трамп заявил о желании России и КНР провести денуклеаризацию

Россия и Китай стремятся провести денуклеаризацию. Об этом заявил во время выступления в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп.

Он подтвердил, что обсуждал тему деэскалации в ядерной сфере и с китайской, и с российской стороной.

«Одна из вещей, о которой я говорил с Китаем, — это денуклеаризация <...> Я говорю о ядерном оружии. Я говорил об этом с Китаем, я говорил об этом с Россией. Я думаю, это то, чего бы мы хотели, а также то, что хотели бы сделать они», — подчеркнул Трампа.

Один из журналистов напомнил намерении России не заключать новый Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Американский лидер ответил, что в беседе с ним российская сторона выражала другую позицию.

«Это то, что они говорят вам. То, что они говорят вам, отличается от того, что они говорят мне», — отметил глава государства.

Ранее пресс-секретарь Кэролайн Левитт. заявила, что Трамп разочаровался в обеих сторонах украинского конфликта. По ее словам, американский лидер хочет добиться от стран конкретных действий.