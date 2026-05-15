Трамп заявил о желании Китая покупать нефть из США

Китай хочет покупать американскую нефть. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News .

«Они согласились, они хотят закупать нефть из США», — подчеркнул глава государства.

Ранее Трамп провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Американский лидер посетил Китай впервые за девять лет.

Глава Китая высоко оценил визит президента США и назвал переговоры историческими. По словам Си Цзиньпина, стороны провели обстоятельный обмен мнениями китайско-американских отношениях, а также о международной и региональной динамике.

Трамп тоже высказался о визите в положительном ключе и назвал встречу превосходной.