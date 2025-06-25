Трамп заявил о вышедшей из-под контроля ситуации на Украине

Американский президент Дональд Трамп на закрытой встрече с лидерами стран НАТО в Гааге выразил опасения в связи с конфликтом на Украине. Он заявил, что ситуация там «совершенно вышла из-под контроля», сообщило агентство Bloomberg .

«Трамп дал понять, что с Украиной нужно что-то делать», — отметило агентство.

Глава государства не стал уточнять. что именно необходимо предпринять для урегулирования ситуации. Издание предположило, что Трамп своим заявлением подал НАТО сигнал о том, что Белый дом выражает готовность более активно включиться в украинский вопрос.

Ранее газета Telegraph сообщила, что в коммюнике саммита Североатлантического альянса в Гааге обозначили необходимость поддержки Украины. Вопрос перспективы вступления республики в НАТО в документе не поднимался.

Трамп назвал прошедший саммит потрясающим, сообщил RT.По его словам, мероприятие посетили замечательные люди.