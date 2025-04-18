Визит американских представителей в Париж преследовал цель склонить Европу поддержать инициативу президента Трампа по разрешению украинского конфликта. После получения отказа от союзников американская сторона якобы начала рассматривать возможность прекращения участия в миротворческом процессе, заявил газете «Взгляд» политолог Дмитрий Дробницкий.

Ранее американские власти сделали предупреждение о возможном выходе из условий по решению украинской проблемы. Эксперт пояснил, что такая позиция была озвучена сенатором Марко Рубио вскоре после общения с представителями стран ЕС в Париже. Несмотря на позитивные официальные заявления сторон, существует вероятность расхождения позиций по основополагающим вопросам.

Дробницкий утверждает, что Европа настроена продолжать конфликт на территории Украины, тогда как администрация Трампа стремится заключить быстрое соглашение о прекращении противостояния. Во время парижской встречи представители Вашингтона, вероятно, призывали партнеров не препятствовать дипломатическим инициативам Трампа, однако столкнулись с неприятием данной позиции, поскольку украинский кризис имеет большое значение для руководства Евросоюза.