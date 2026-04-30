Трамп заявил о военном поражении Украины

Президент США Дональд Трамп во время встречи с экипажем миссии «Артемида-2» в Овальном кабинете, вероятно, оговорился, перепутав Украину и Иран. Трансляцию мероприятия вел Белый дом .

Отвечая на вопрос журналистов о том, что завершится раньше — российско-украинский конфликт или противостояние США и Ирана, Трамп заявил, что «Украина в военном отношении потерпела поражение».

После этого он добавил, что у страны было 159 кораблей, которые сейчас находятся под водой, и восстановить такой флот будет сложно.

Как отмечает телеканал CNN, президент США, скорее всего, имел в виду Иран, а не Украину. Ранее Трамп уже заявлял, что Соединенные Штаты потопили все 159 кораблей Ирана во время войны.

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора со своим американским коллегой заявил о готовности объявить перемирие на период Дня Победы. Глава Белого дома поддержал инициативу.