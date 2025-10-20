Трамп заявил о секретном оружии США

Трамп: у США есть секретное оружие, о котором многие не знают

Соединенные Штаты обладают таким оружием, о котором люди даже не знают. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе беседы с журналистами в Белом доме, трансляцию вел телеканал CNBC .

«У нас есть оружие, о котором многие даже не знают… Мы далеко впереди Китая во всех военных сферах, кроме кораблестроения, но и там скоро их догоним», — сказал он.

По словам политика, никто не имеет ни малейшего представления об американском вооружении. Ранее он сообщил, что оборонный бюджет США одобрили в размере почти триллиона долларов. Это самый большой из тех, что Штаты когда-либо принимали для своей армии.

Глава Белого дома не первый раз высказывается о передовых вооружениях США. Несколько лет назад Трамп заявил, что Россия в период администрации Барака Обамы якобы украла секретные чертежи супербыстрой ракеты.